Кучма назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера"

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Реализация "формулы Штайнмайера" в урегулировании ситуации на Донбассе зависит в первую очередь от выполнения компонента по безопасности: как только прекратиться огонь, будут выведены российские военные и взята под контроль граница с РФ, можно будет говорить о проведении выборов. Об этом заявил второй президент Украины (1994-2005 гг.), представитель в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

"Коротко по "формуле Штайнмайера". Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты – тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской. Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ – ее и сегодня туда не пускают. А когда неконтролируемой границы около 450 км – что это такое?" – сказал он во время общения со студентами Университета им. Альфреда Нобеля в Днепре.

Кучма объяснил, что для проведения выборов на Донбассе нужно выполнить необходимые условия, как минимум, обеспечить безопасность, что и записано первым пунктом в Минских соглашениях. Однако на данный момент на Донбассе боевики продолжают стрелять и гибнут люди.

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В то же время переговорщик от Украины дал понять, что не будет подписывать "формулу Штайнмайера" на условиях России.

"Когда с той стороны (из России) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ? Поэтому ту политику, которую мы иногда слушаем от некоторых политиков, я воспринимать не могу и под таким документом ставить свою подпись не хочу", – подчеркнул Кучма.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь Пристайко также объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

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