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Кучма об обмене военнопленными с Россией: "Эти вопросы начнут решаться"

5 июня, 18:38

На заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках

Леонид Кучма
Леонид Кучма. Фото: president.gov.ua

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма уверен в том, что прогресс в вопросе обмена удерживаемыми будет решен.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", – сказал он в среду в Минске журналистам после заседания ТКГ.

По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ.

"Я также уверен, что подвижки обязательно будут", – подчеркнул он.

Как сообщалось, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе накануне переговоров по Донбассу Леонид Кучма встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.


Как известно, в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Также на совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс". По его словам, он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.

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Тег Кучма, контактная группа, минские договоренности, обмен пленными

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Источник:

Интерфакс-Украина

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