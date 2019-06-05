Кучма перед переговорами по Донбассу встретился с Лукашенко – новости Украины

Белорусский президент прокомментировал возвращение Кучмы в "минский процесс"

Александр Лукашенко и Леонид Кучма. Фото: Сегодня

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе накануне переговоров по Донбассу встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему, – сказал президент Беларуси, на что Кучма назвал такое мнение Лукашенко положительным сигналом. – Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большей части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой Трехсторонней контактной группе".

Кучма в свою очередь отметил, что белорусы знают о его добром отношении к их стране. Потом слово снова взял белорусский лидер и напомнил об успехах в сотрудничестве между двумя странами.

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"Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот – основа отношений – только официально зарегистрированный 5,5 млрд долларов", – сказал Лукашенко.

Отметим, что очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет сегодня. Сейчас встречаются представители подгрупп.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.

Как известно, в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Также на совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс". По его словам, он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.

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