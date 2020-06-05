Українська
$ 26,7
30
  1. Новости политики

Кулеба назвал главную "красную линию" в переговорах по Донбассу

5 июня, 23:14

Елена Вус Елена Вус

По словам Кулебы, переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем

Украина никогда не будет вести переговоры с т. наз. "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей – мы не войдем в прямой диалог с т. наз. "ДНР/ЛНР", – отметил он.

По словам Кулебы, переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем и это ключевая "красная линия", которая стоит в основе защиты наших национальных интересов.

Реклама

Ранее Кулеба заявил, что сейчас для разрешения ситуации на Донбассе происходит не имитация деятельности, а "толкание" процессасо стороны Украины вперед.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия видео переговоры Донбасс Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский готов заплатить штраф за посещение кафе в Хмельницком
Зеленский готов заплатить штраф за посещение кафе в ХмельницкомПолитика
Ермак: Мы могли бы вступить в ЕС и завтра
Ермак: Мы могли бы вступить в ЕС и завтраПолитика
Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина: что произошло
Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина: что произошлоПолитика
"Будапештский" формат переговоров по Крыму: почему это удачная идея для УкраиныПолитика
Степанов озвучил новые правила работы кафе и ресторанов: список
Степанов озвучил новые правила работы кафе и ресторанов: списокУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять