Кулеба назвал главную "красную линию" в переговорах по Донбассу

По словам Кулебы, переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем

Украина никогда не будет вести переговоры с т. наз. "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей – мы не войдем в прямой диалог с т. наз. "ДНР/ЛНР", – отметил он.

По словам Кулебы, переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем и это ключевая "красная линия", которая стоит в основе защиты наших национальных интересов.

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Ранее Кулеба заявил, что сейчас для разрешения ситуации на Донбассе происходит не имитация деятельности, а "толкание" процессасо стороны Украины вперед.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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