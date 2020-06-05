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Кулеба о ситуации на Донбассе: Происходит "толкание" процесса вперед

5 июня, 22:51

Елена Вус Елена Вус

Украине удалось возобновить "нормандский формат" на уровне министров иностранных дел

Сейчас для разрешения ситуации на Донбассе происходит не имитация деятельности, а "толкание" процесса со стороны Украины вперед.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Если внимательно проследить последние инициативы, Украина очень нацелена на результат. Это не значит, что результат придет сразу. Но Украине удалось возобновить "нормандский формат" на уровне министров иностранных дел, два года они не разговаривали в формате четырех министров. Мы это сделали впервые. Сейчас готовится второй разговор", – отметил он.

По словам Кулебы, второй шаг – это повышение уровня украинской делегации в ТКГ.

"Это очень конкретная вещь, которая существенно влияет на то, как мы можем представлять свою позицию и потом реализовывать свои решения. Сейчас мы сосредоточены, и это была одна из основных тем в Берлине, каким образом мотивировать Россию. Не имитировать активность, а приобщиться к этому процессу, есть такой прекрасный принцип в дипломатии – принцип взаимности, – и взаимно работать над разрешением конфликта", – резюмировал он.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 июня в Берлин приехала внушительная украинская делегация: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Кулеба, комментируя переговоры по Донбассу, отметил, что украинская сторона предоставила доказательства немцам о присутствии российских военных на востоке нашей страны.

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Россия видео Германия переговоры Донбасс берлин МИД Украины ТКГ Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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