Кулеба назвал условие для мира с Россией

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Даже после деоккупации Донбасса между Украиной и Россией не может быть мира, пока не будет освобожден оккупированный Крым.

Об этом заявил на встрече с бизнес-сообществом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

Он призвал четко осознать, что на разрешении конфликта на Донбассе война не заканчивается. Кроме того, Россия в любом случае продолжит мешать развитию и европейскому пути Украины.

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"Останется Крым (в случае освобождения Донбасса – ред.), агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией – это разные вещи. Стратегическая цель России – разворот Украины, наша стратегическая цель – продолжение курса. Это как ваши конкуренты, их цель задавить вас на рынке, но это не означает, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавили, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричны",- сказал Кулеба.

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Как сообщали новости "Сегодня", депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко высказывался в подобной духе, отметив, что "для нас война не закончится до тех пор, пока не вернется Крым в состав Украины, а не только пока не вернется Донбасс. Он отметил, что Россия могла бы вывести войска с Донбасса за две недели.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживание боевиков, установление украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Отметим, что об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

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