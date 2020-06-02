На картах показали, где стоят россияне: Кулеба о переговорах по Донбассу в Берлине

Украинская делегация на переговорах в Берлине представила конкретные факты, что происходит на оккупированной Россией части Донбасса. Об этом по итогам встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Уже состоялась первая встреча с министром обороны Германии, очень влиятельным человеком в системе немецкой власти. Мы 99% времени говорили о ситуации с безопасностью на Донбассе. Глава офиса Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран конкретными фактами, доказательствами, документами проинформировали министра обороны Германии о том, что на самом деле происходит на Донбассе", - сказал он.

По его словам, речь идет о системных нарушениях перемирия со стороны оккупационных сил и нежелании России идти на конструктивное урегулирование и диалог в трехсторонней контактной группе. Несмотря на то, что "Украина рядом шагов показала, что мы как раз настроены максимально серьезно".

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"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР". Мы в ТКГ (трехсторонняя контактная группа, – Ред.) говорим с Россией. Проинформировали о нашем видении относительно границы. И на картах конкретно пальцами показали, где, что происходит для того, чтобы наши коллеги понимали то, что с той стороны нам противостоят российские командиры, не донецкие, не луганские так называемые, а именно российские командиры, которые командуют этими военными корпусами. И тот факт, что представители "ДНР" и "ЛНР" в ТКГ являются гражданами России, также был доказан", – рассказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

Ранее сообщалось, что во время визита украинской делегации в Германию будет обсуждаться выполнение декабрьских договоренностей в "нормандском формате" и проблема деоккупации Крыма.

Напомним, глава Офиса президента рассказал, кто может представлять Донбасс на переговорах в Минске.

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