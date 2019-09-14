Кулеба объяснил, почему Венгрия не идет Украине на уступки по линии НАТО

Украина не может рассчитывать на изменения для себя в рамках сотрудничества с НАТО, пока не решен вопрос двусторонних отношений с Венгрией, рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
"Я всегда придерживался позиции, что с Венгрией нужно договариваться. У нас намного больше интересов, которые нас объединяют, чем разъединяют. Я пришел с этой позицией в правительство, я не один в правительстве с этой позицией... Пока мы не решим проблему с Венгрией, на какие-то изменения в НАТО рассчитывать не стоит", – сказал Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах XVI Форума Ялтинской европейской стратегии (YES).
По его словам, Венгрия не является простым партнером в переговорах, но "это не враги, а партнеры".
"Венгры говорят так, что пока с Украиной не договорятся, до тех пор они не пойдут на уступки по линии НАТО", – рассказал Кулеба. Он добавил, что Украине необходимо прийти к стабильному переговорному процессу с венгерской стороной по поиску оптимального решения.
"Безусловно, это не предполагает, что мы должны все сдать венграм или сказать, что мы готовы делать так, как они хотят, но путем определенных взаимных уступок можно прийти к результату, который всех удовлетворит. И такие консультации внутри правительства у нас на разных уровнях происходят", – рассказал вице-премьер.
Напомним, в июле 2019-го министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во время визита в Берегово, что венгерское правительство готово снять вето на переговоры Украины с НАТО , когда венгерской общине Закарпатья вернут возможность обучения на родном языке.
Также ранее сообщалось, что МИД Украины обвинил Будапешт в нарушении последних договоренностей с Киевом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили послу Венгрии Иштвану Ийдярто, что высказывания венгерского министра иностранных дел Петера Сийарто в Торонто не соответствовали достигнутым ранеедоговоренностям между странами по языку образования.
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