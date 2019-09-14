Кулеба объяснил, почему Венгрия не идет Украине на уступки по линии НАТО

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Украина не может рассчитывать на изменения для себя в рамках сотрудничества с НАТО, пока не решен вопрос двусторонних отношений с Венгрией, рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Я всегда придерживался позиции, что с Венгрией нужно договариваться. У нас намного больше интересов, которые нас объединяют, чем разъединяют. Я пришел с этой позицией в правительство, я не один в правительстве с этой позицией... Пока мы не решим проблему с Венгрией, на какие-то изменения в НАТО рассчитывать не стоит", – сказал Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах XVI Форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

По его словам, Венгрия не является простым партнером в переговорах, но "это не враги, а партнеры".

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"Венгры говорят так, что пока с Украиной не договорятся, до тех пор они не пойдут на уступки по линии НАТО", – рассказал Кулеба. Он добавил, что Украине необходимо прийти к стабильному переговорному процессу с венгерской стороной по поиску оптимального решения.

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"Безусловно, это не предполагает, что мы должны все сдать венграм или сказать, что мы готовы делать так, как они хотят, но путем определенных взаимных уступок можно прийти к результату, который всех удовлетворит. И такие консультации внутри правительства у нас на разных уровнях происходят", – рассказал вице-премьер.

Напомним, в июле 2019-го министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во время визита в Берегово, что венгерское правительство готово снять вето на переговоры Украины с НАТО , когда венгерской общине Закарпатья вернут возможность обучения на родном языке.

Также ранее сообщалось, что МИД Украины обвинил Будапешт в нарушении последних договоренностей с Киевом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили послу Венгрии Иштвану Ийдярто, что высказывания венгерского министра иностранных дел Петера Сийарто в Торонто не соответствовали достигнутым ранеедоговоренностям между странами по языку образования.

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