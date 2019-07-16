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Венгрия готова снова "дружить" с Украиной: Сийярто озвучил условие

16 июля, 16:10

Будапешт продолжает настаивать на исключении венгерской общины из действия языкового закона

Петер Сийярто
Петер Сийярто. Фото: AFP

Венгерское правительство готово снять вето на переговоры Украины с НАТО, когда венгерской общине Закарпатья вернут возможность обучения на родном языке.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во время визита в Берегово, за который его ранее раскритиковали украинские власти, пишет "Укринформ".

"У нас есть план как надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужна и украинская власть. Как только она вернет венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран", – заявил глава венгерской дипломатии, также пообещав снять вето на переговоры Киева с Североатлантическим альянсом.

Сийярто выразил готовность Будапешта потратить 50 млн евро на развитие инфраструктуры в Закарпатье: создание четырех новых КПП на границе двух государств и сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств и защиты окружающей среды.

В то же время, венгерский министр считает, что "новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент".

Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании, согласно которой программы в образовательных учреждениях должны преподаваться только на государственном языке.

При этом Будапешт не скрывает свои амбиции в отношении Закарпатья – в мае ответственный за развитие сотрудничества с этим регионом Иштван Грежа объявил начало "венгерской культурной экспансией".

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Тег Венгрия, Закарпатье, нацменьшинства, Украина-НАТО, Сийярто, языковой закон

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