Кулеба рассказал, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС и НАТО

Выполнить условия для членства – это одно, но потом еще нужно получить одобрение стран ЕС и военного альянса

Дмитрий Кулеба / Фото: Кабинет министров Украины

В Украине уже собрались с 2020 года внедрять стандарты НАТО в ВСУ. В то же время достичь соответствия критериям вступления в альянс и Евросоюз Украина планирует через пять лет. Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, правительство в своей программе деятельности поставило амбициозную цель.

"По состоянию на сегодня, проведя полтора месяца в правительстве, я могу сказать, что вижу очень серьезную настроенность правительства двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции. Мы должны ставить себе большие амбициозные цели, и мы их поставили: достичь за пять лет соответствия критериям членства в альянсе и в Союзе. Это еще не членство, потому что есть еще собственно политические составляющие переговорного процесса и собственное решение самих Европейского союза и НАТО нас принять", – заявил Кулеба и добавил, что правительство системно работает в данных направлениях.

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Как сообщали новости "Сегодня", на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне дали неутешительный прогноз по соответствию Украины стандартам альянса. В докладе сенатора Джейн Корди (Канада) отмечалось, что Украине нужен действительно амбициозный и хорошо обеспеченный пакет помощи.

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Пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко побывал в Лондоне и призвал страны НАТО начать рассмотрение Плана действий для членства Украины в альянсе. Подробней смотрите в сюжете:

Что касается вступления в ЕС, то в Украине ранее уже озвучивались разные даты. Сначала были 2030-е годы, позже назывались более оптимистические варианты – 2025-2027 годы, когда Польша и Литва будут председательствовать в Совете ЕС.

В то же время эксперт-политолог Александр Палий в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что на сегодняшний день Украине как стране-кандидату для получения статуса члена Евросоюза под силу выполнить основные требования ЕС, а официальный Брюссель не будет выдвигать каких-то дополнительных условий для украинской стороны. Однако без проблем не обойдется. Он назвал основные преграды для вступления Украины в ЕС и НАТО.

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