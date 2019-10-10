Соответствие Украины стандартам НАТО: в Альянсе дали неутешительный прогноз

Украине нужен действительно амбициозный и хорошо обеспеченный пакет помощи, говорится в докладе

/ Фото: Минобороны Украины

Украина, скорее всего, не сможет полностью соответствовать стандартам и критериям Североатлантического альянса к концу 2020 года. Об этом говорится в докладе сенатора Джейн Корди (Канада) на осенней сессии ПА НАТО.

"2019–2020 годы будут иметь большое значение для реформы обороны и безопасности Украины. Однако, хотя и с 2014 года был достигнут существенный прогресс, Киев рискует не достичь цели, поставленной в 2016 году – полностью соответствовать стандартам и критериям Североатлантического альянса к концу 2020 года", - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что Украине нужен действительно амбициозный и хорошо обеспеченный пакет помощи в масштабах "плана Маршалла", который обеспечил восстановление Европы после Второй мировой войны.

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"Украина будет и впредь нуждаться в материальной помощи Запада, чтобы иметь возможность защищать свои границы", - добавил она.

"Евроатлантическое сообщество должно проявить терпение и гибкость в отношении Украины. Его подход должен быть политическим, а не бюрократическим. Оно должно также оказывать давление на Россию, чтобы прекратить дестабилизацию Украины", – говорится в докладе.

Напомним, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью сайту "Сегодня" объяснил, на что не стоит тратить время Украине в вопросе вступления в альянс.

В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью сайту "Сегодня" напоминал, что в декабре на саммите НАТО мы должны подписать условия предоставления Украине ПДЧ.

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