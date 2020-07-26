Кулеба: "Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма"

Министр призвал еще больше усилить давление на РФ, чтобы заставить ее убраться с украинского полуострова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США за принятую в 2018 году декларацию о непризнании российской аннексии Крыма. Он отметил, что Москва "потеряла шансы нормализовать оккупацию украинского полуострова". Об этом дипломат написал в Twitter.

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Он напомнил, что прошло ровно два года с момента объявления Крымской декларации госсекретаря США Майка Помпео. Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

"Я искренне благодарен США, которые на 80-ю годовщину Декларации Уэллеса несколько дней назад подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды закончится. Москва уже потеряла шансы на успех в попытках нормализовать незаконную оккупацию Крыма. В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация в Крыму требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", – написал Кулеба.

Напомним, 25 июля 2018 года Белый дом опубликовал Крымскую декларацию с подписью госсекретаря США, в которой Майк Помпео сделал жесткое заявление против аннексии Крыма. На американский документ отреагировали и некоторые страны Европы.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Дмитрий Кулеба раскрыл стратегию освобождения Крыма. Он считает, что вопрос деоккупации полуострова нельзя поднимать на минских переговорах. Нужно подтолкнуть Россию к освобождению Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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