Кулеба: В переговорах с Россией Украина использует наступательную дипломатию

Вся цель Кремля – это вернуть оккупированные территории Украине, но на своих условиях

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее называл главную "красную линию" в переговорах по Донбассу. А теперь рассказал, что Украина использует наступательную дипломатию, чтобы заставить Россию идти на конструктив в урегулирование конфликта. Также делает ставку и на усиление международного давления.

Об этом он говорил в интервью "Укринформу".

По его словам, Украина сейчас пытается продвигать новые идеи и инициативы, чтобы переговорный процесс не стоял на месте.

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"Мы сосредоточены на трех вещах. Первая – это наступательная дипломатия. Это означает, что не мы ждем, пока Россия что-то предложит либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот … Сейчас наша принципиальная позиция – использование первого метода: наступательной активной дипломатии, идеи, инициативы, предложения … Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск" – выглядит просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем. Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, "плохой" Украине", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что в рамках Трехсторонней контактной группы именно украинская сторона во время пандемии инициировала проведение переговоров в режиме видеоконференций, чтобы не позволить затормозить переговорный процесс. Кроме того, был повышен статус украинской делегации – в Контактной группе появились депутаты и чиновники, на переговорах в Минске появились представители ОРДЛО.

"Второй элемент – это усиление международного давления. С начала моей каденции в марте мы совместно с немецкими и французскими партнерами восстановили "нормандский" диалог на уровне министров – до этого он два года не происходил. Третий элемент – это резкая активизация продвижения вопроса Крыма на международной арене. Мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы вывести Крым из тени, потому что забывать о нем никак нельзя", – сказал дипломат.

Глава МИДа обратил внимание, что заявления Москвы о целях в минском процессе – это, в основном, попытка вернуть оккупированные территории Донбасса в состав Украины, но на условиях Кремля.

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"Наша цель – также вернуть эти территории в состав Украины, но ни в коем случае не на условиях России. И вокруг этого, собственно, и происходят все маневры … Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", – резюмировал министр.

Как сообщали новости "Сегодня", вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения нужно модернизировать, поскольку они уже устарели и не отвечают современным реалиям.

Смотрите также видео, как ранее президент РФ Владимир Путин отреагировал на планы Киева изменить "Минск":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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