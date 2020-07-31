Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости политики

Курбан-байрам и Ханука станут государственными праздниками: будут ли они выходными

31 июля, 19:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Офисе президента разъяснили, будет ли работодатель обязан освобождать евреев и мусульман по их праздникам

Инициированная президентом Владимиром Зеленским идея предоставить государственный статус ряду неправославных праздников позволит последователям этих религий требовать у работодателя выходной.

Реклама

Впрочем, разрешать или нет отдыхать в этот день подчиненным, наниматель будет решать самостоятельно, объяснил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", – сказал Жовква.

Таким образом, иудеи, мусульмане и христиане восточного обряда смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

Кроме того, это станет демонстрацией преданности Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения, а также подтвердил статус Украины как демократического и правового государства, где соблюдаются основные права человека и, в частности, право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

В тренде
Украина требует от Беларуси выдачи наемников ЧВК Вагнера: воевали на Донбассе
Реклама

Это также соответствует вектору Украины на евроинтеграцию, поскольку в странах Евросоюза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозных конфессий, подчеркнул Игорь Жовква.

"Философией этого документа является построение в Украине мультиконфессионального толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах", – подчеркнул он.

Напомним, что Владимир Зеленский, который ранее в этом году поздравил иудеев с Песахом, предложил предоставить ему, а также праздникам Рош-ха-Шана, Ханука, Рамазан-байрам (Ураза-байрам, или Ид аль-Адха), Курбан-байрам (Ид аль-Фитр) и Пасха христиан западного обряда статус государственного.

Кроме того, президент также поздравлял украинских мусульман с праздником Курбан-байрам. Как его празднуют, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ханука Курбан-байрам
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция Киева
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция КиеваПолитика
"Мы не признаем!" У Путина ответили на планы Киева экстрадировать "вагнеровцев"Россия
Глава Киевоблсовета подал в отставку и отказался от депутатского мандата
Глава Киевоблсовета подал в отставку и отказался от депутатского мандатаВласть
"Подпись свою надо уважать": Кравчук ответил на заявление Кремля по ДонбассуПолитика
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровью
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровьюПолитика
Путин не простит: версии и последствия скандала с ЧВК Вагнера в Беларуси
Путин не простит: версии и последствия скандала с ЧВК Вагнера в БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять