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Демарш Украины в ПАСЕ: выиграет или потеряет Киев

30 сентября, 14:05

Политологи высказали кардинально противоположные мнения

Фото: twitter.com/pace

Фото: twitter.com/pace

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Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы), в которой Украина не будет принимать участие. Такое решение было принято из-за возвращения делегации РФ без выполнения требования резолюций ПАСЕ.

Новости "Сегодня" расспросили экспертов, насколько эффективным будет подобный демарш.

По мнению политолога Александра Палия, подобный бойкот воспринимается как "моральный упрек капитулянтам", и Украина от такого решения ничего не теряет, поскольку ПАСЕ как площадка – не особо ценна для Украины.

"Сама по себе организация ПАСЕ создана с целью защиты прав человека и распространения демократичных ценностей. Если эта организация сама не может соблюдать свои ценности, то цена ее невысока. Кроме того, за все санкции отвечает Европейский Союз", – сказал Палий.

Другого мнения придерживается политолог Антон Кучухидзе. Он подчеркивает: в интересах Украины – использовать любую площадку для лоббирования своих интересов.

"Присутствовать нужно, бороться нужно, наш голос должны слышать от нас, а не кто-то другой за нас должен говорить, – отмечает Кучухидзе. – Я понимаю, что ПАСЕ – это консультативный орган, но тем не менее, депутаты, которых мы агитируем, возвращаются в свои страны и обсуждают какие-то вещи с правительством тех стран. Плюс, стоит добавить, что резолюции ПАСЕ берутся во внимание Комитетом министров Совета Европы".

Ранее глава новой украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Также мы сообщали, что ЕлизаветаЯсько посетит сессию в качестве приглашенного гостя. Она рассказала, что у нее запланированы ряд встреч в Страсбурге, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

Кроме этого, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму.

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сессия демарш украинская делегация ПАСЕ

Источник: Сегодня

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