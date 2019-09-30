Мы не испугались: глава украинской делегации о возвращении России в ПАСЕ

/ Фото: LB.ua

Украинская делегация в ПАСЕ (Парламентской ассамблее совета Европы) готовит план по противодействию РФ и по отстаиванию своих позиций, в том числе по Крыму и Донбассу. Об этом заявила глава делегации Елизавета Ясько, пишет LB.ua.

"Я не хочу сказать, что мы испугались. Да, Россия вернулась, но я не считаю, что мы должны этого бояться. Угроза России существует же каждый день. У нас много друзей, которые могут озвучивать проукраинскую позицию. Новой делегации с ними надо выстроить отношения", – сказала Ясько.

По ее словам, есть несколько планов и сценариев, как украинская делегация будет противодействовать России, но подробности она не озвучила.

"Мы действуем так, чтобы многое не просачивалось в медиа до того, пока мы действительно не будем понимать, что там происходит, и какой из сценариев мы будем использовать", – пояснила она.

Реклама

Ясько считает, что возвращение российской делегации не открывает перед РФ каких-то дополнительных возможностей.

"Я считаю, что у нее всегда есть большие возможности. Во многих сферах. Да, они вернулись в ПАСЕ. Да, для них это победа. Но я не вижу в этом чего-то такого, что кардинально меняет их возможности", – сказала глава делегации.

В тренде Скалецкая рассказала, какие хлопоты для Минздрава оставила предыдущая власть

Ясько также заявила, что ПАСЕ находится в глубоком кризисе и говорить о восстановлении репутации организации можно будет только после выполнения нескольких условий.

"После резолюции, в которой конкретно будет сказано: Россия должна выполнить все условия по достижению мира. Когда все требования без исключения будут выдвинуты. Когда РФ все выполнит. Вот тогда и можно говорить, что организация вернула свою репутацию, что она эффективна. Если будет выполнена часть, это тоже прогресс", – сказала она.

Напомним, что украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

Такое решение было принято из-за возвращения делегации РФ без выполнения требований резолюций ПАСЕ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама