Латвия поможет с реабилитацией освобожденных украинских моряков – Зеленский

Визит Владимира Зеленского в Латвию / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в визитом в Латвии, отмечает важность помощи Риги в вопросах реабилитации украинских военнослужащих и гуманитарной помощи.

"Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей из-за войны на востоке Украины", – заявил Зеленский на совместной с президентом Латвии Эгилсом Левитсом встрече с представителями СМИ во время визита в Латвию.

Левитс в свою очередь подтвердил, что украинские моряки продолжат проходить лечение в Латвии

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Также глава Украинского государства поблагодарил латвийскую сторону за сотрудничество во внедрении европейских стандартов в Украине на основе соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

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Ранее сообщалось, что в Одессе освобожденные из российского плена украинские моряки получили сертификаты на новое жилье. К Новому году 24 семьи бывших пленников переедут в просторные двухкомнатные квартиры площадью 60 квадратных метров.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами . В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков.

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