В Одессе освобожденные украинские моряки получили квартиры

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В Одессе освобожденные из российского плена украинские моряки получили сертификаты на новое жилье. К Новому году 24 семьи бывших пленников переедут в просторные двухкомнатные квартирные площадью 60 квадратных метров.

Сейчас в доме заканчивается ремонт – кладут плитку и стеклят окна. Жилье было приобретено Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Для всех моряков – это первые собственные квартиры. Раньше они жили в арендованных квартирах и даже на катерах.

"Я собирал себе на покупку, и вынужден был проживать на катере. Когда сейчас пришел, и тебе вручают сертификат на квартиру, и ты понимаешь, что пройдет буквально чуть-чуть времени, и ты сможешь заехать в свою, это круто, реально круто!" – признался Роман Мокряк, освобожденный из плена моряк.

"Для меня это была и радость, и честь. Я считал, что мне повезло, что ко мне обратились с такой просьбой. Ребята стали такими символами достоинства и как гражданин, и как военнослужащий должен себя вести. Вся страна смотрела, весь мир смотрел", – заявил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами . В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков.

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