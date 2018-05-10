Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной по транзиту газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к консультациям с украинской стороной относительно сохранения определенного объема транзита газа. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, транзит может быть сохранен в случае его экономической обоснованности.

"Президент России Владимир Путин, руководство Министерства энергетики России и "Газпрома" уже говорили, что мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное, чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано. Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы. Сказали сегодня об этом нашим германским коллегам", – заявил Лавров.

Дипломат уверен, что проект "Северный поток – 2" экономически оправданный и выгодный для Европы.

"Достаточно упомянуть, что протяженность трубы будет в два раза короче той, которая сейчас доходит до Германии через Украину, и стоимость транзита будет где-то в полтора раза дешевле, нежели нынешняя. Так что выгода для европейских потребителей абсолютно очевидна", – подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "Северный поток – 2" экономически не выгодный проект. Он говорил австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу, что российский газопровод "Северный поток – 2" – исключительно политический проект, который не имеет экономического смысла.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель признала – транзит газа через Украину должен остаться. Она отметила, что при реализации проекта "Северный поток – 2" нужно учесть политические риски.