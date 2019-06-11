Лавров: Россия не намерена делать "жесты" для Зеленского

Лавров считает, что Россия уже "сделала достаточно"

Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена делать "жесты" для команды нового президента Украины Владимира Зеленского с целью урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Требуется всем быть честными. Все подписывались под этими Минскими договоренностями – там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, а какие действия - Донецк и Луганск или как их называют ОРДЛО, и невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого", – сказал Лавров.

На вопрос журналистов "Нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки?" Лавров ответил, что якобы Россия уже "сделала много позитивных жестов".

При этом, по мнению Лаврова, Запад "искусственно создал" кризис в отношениях с Россией под предлогом "произошедшего в Крыму и на востоке Украины".

Кроме того, Лавров заявил, что в России от президента Владимира Зеленского ждут формирования позиции по российско-украинскому кризису. Также в Москве ожидают полного формирования команды президента и окончания парламентских выборов.

Отметим, что со сменой власти в Украине все в ожидании первого контакта российского и украинского президентов. На днях в Кремле комментировали вероятность встречи Путина с Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключал телефонного разговора Зеленского с Путиным: "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" называлвозможную дату встречи Зеленского с Путиным. По его словам, то, что встреча между лидерами стран не состоялась в рамках торжеств, приуроченных Нормандской операции, куда обычно приглашали раньше и президентов РФ и Украины, – тактический ход.

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