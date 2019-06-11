Лавров: Россия не намерена делать "жесты" для Зеленского
Лавров считает, что Россия уже "сделала достаточно"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена делать "жесты" для команды нового президента Украины Владимира Зеленского с целью урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Требуется всем быть честными. Все подписывались под этими Минскими договоренностями – там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, а какие действия - Донецк и Луганск или как их называют ОРДЛО, и невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого", – сказал Лавров.
На вопрос журналистов "Нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки?" Лавров ответил, что якобы Россия уже "сделала много позитивных жестов".
При этом, по мнению Лаврова, Запад "искусственно создал" кризис в отношениях с Россией под предлогом "произошедшего в Крыму и на востоке Украины".
Кроме того, Лавров заявил, что в России от президента Владимира Зеленского ждут формирования позиции по российско-украинскому кризису. Также в Москве ожидают полного формирования команды президента и окончания парламентских выборов.
Отметим, что со сменой власти в Украине все в ожидании первого контакта российского и украинского президентов. На днях в Кремле комментировали вероятность встречи Путина с Зеленским.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключал телефонного разговора Зеленского с Путиным: "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".
В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" называлвозможную дату встречи Зеленского с Путиным. По его словам, то, что встреча между лидерами стран не состоялась в рамках торжеств, приуроченных Нормандской операции, куда обычно приглашали раньше и президентов РФ и Украины, – тактический ход.
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