Лавров сравнил ситуацию на Донбассе с Приднестровьем

Фото: facebook.com/MIDRussia

Ранее президент Владимир Зеленский уже заявлял, что на Донбассе не должно быть второго Приднестровья. А министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает настаивать на особом статусе для данного региона и сравнил с Приднестровьем. Об этом он рассказал в интервью "Комменрсанту", текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

На вопрос о том, является ли особый статус для Донбасса камнем преткновения, он привел в пример Приднестровье.

"Позиция России несколько шире. Она заключается в том, что есть Минские договоренности, подразумевающие восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим. В отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям. Вернее, он был, но не утвержден – "меморандум Козака". Наша позиция не изменилась", – сказал Лавров.

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Также глава МИД РФ считает, что с помощью федерализации можно решить проблему Донбасса.

"Те же США – это федерация с полномочиями штатов гораздо более существенными, чем во многих других федерациях. В Швейцарской Конфедерации очень много на уровне кантонов решается, но это очень сильное, единое государство. Не вижу причин, почему Украина должна бояться ослабления своей идентичности в случае, если она признает, что в этой стране живут очень разные люди. В России тоже живут очень разные люди. Да, возникают трения, возникают какие-то конфликты, но в рамках одной страны при уважении прав меньшинств всегда можно договориться … Вы сказали про федерализацию. Разные могут быть термины, но украинцы предпочитают децентрализацию. Они ее сейчас обещают, раздаются голоса, что не надо никаких Минских договоренностей – будет децентрализация для всех регионов Украины, Донбасс получит больше, чем ему обещано Минскими договоренностями", – сказал российский министр.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно помощник президента Андрей Ермак четко заявил, что никакой федерализации не будет. Он заявил, что в переговорах по Украине не будет сдано и клочка украинской земли.

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что Украина не будет менять Конституцию, чтобы ввести особый статус Донбасса. Дипломат пояснил, что особый статус Донбасса в Минских соглашениях не предусматривался.

Напомним, в октябре 2018 года Верховная Рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. В документе прописаны правила существования временно оккупированных территорий. По нему госорганы смогут на официальном уровне использовать русский язык, а местные власти получат право создавать "народные отряды милиции". Предлагается также ограниченная амнистия для боевиков. Но есть в законе и предохранители – ни одна из вышеперечисленных норм не начнет работать без демилитаризации, деоккупации и разоружения ОРДЛО. Читайте подробней, что означает продление закона об особом статусе.

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