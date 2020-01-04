Бьет – значит любит: Поклонская предложила поправки к закону о домашнем насилии

Фото: duma.gov.ru

Незаконно избранная депутатом Государственной думы России Наталия Поклонская призвала переименовать законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" в "Закон об укреплении и сохранении семьи", заявив также о намерении предложить к нему поправки.

"Данный законопроект действительно нуждается в серьезных изменениях. После праздников я внесу свои поправки. Для начала предлагаю изменить название законопроекта – пусть это будет "Закон об укреплении и сохранении семьи". Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев", – написала она в своем Telegram-канале.

Также Поклонская призвала "всех не только критиковать, но и поучаствовать в доработке документа", и заверила, что ее помощники и юристы обработают поступившие предложения.

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"Мой личный опыт подсказывает, что изменения в семейном законодательстве очень нужны! Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребенка от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю. Такая бумажка, выданная в суде, спасет сотни жизней тех, кто не может себя защитить", – заверила экс-прокурор.

Стоит напомнить, что ранее Поклонская рассмешила соцсети словами, что Украина – это Россия. Причем приплела туда еще и Беларусь. Она попыталась объяснить, что кто-то "давным-давно запланировал таким образом добраться до России".

В то же время недавно президент РФ Владимир Путин впервые правильно произнес "в Украине". Смотрите об этом на видео:

Как сообщали новости "Сегодня", в 2004 году после Оранжевой революции у России резко изменилось отношение к Украине, после чего и родилось на свет "на Украине", хотя до этого на официальном уровне Москва говорила "в Украине". Экс-советник Путина, старший научный сотрудник американского Института Катона и российский экономист Андрей Илларионов рассказывал, почему в России стали говорить "на Украине" и при чем здесь Путин.

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