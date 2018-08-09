Леониду Кучме исполняется 80 лет: чем запомнился второй президент Украины

Сегодня второму президенту Украины Леониду Кучме исполняется 80 лет. "Сегодня" вспомнила, как начинал свой путь и чем запомнился юбиляр, который дольше других президентов занимал наивысшее кресло в стране. И сейчас, спустя 13 лет после президентства, Леонид Кучма остается важной фигурой в стране — летом 2014-го, после начала вооруженного конфликта на Донбассе, он вошел в трехстороннюю контактную группу на переговорах с "ДНР" и "ЛНР". А в 2015-м президент Петр Порошенко назначил его официальным представителем Украины в группе по урегулированию конфликта.

Кучма родился в селе Чайкино на Черниговщине. В 1960-м он окончил физико-технический факультет Днепровского университета по специальности инженер-механик ракетной техники. Свою политкарьеру начал в 1975-м, став секретарем парткомитета КБ "Южное". Спустя семь лет занял пост замдиректора бюро, а еще через четыре возглавил предприятие. После обретения Украиной независимости он был нардепом, премьер-министром и президентом Совета промышленников и предпринимателей.

Впервые на пост президента избран 10 июля 1994-го, обойдя первого президента Леонида Кравчука. Вторая каденция Кучмы началась 14 ноября 1999 года. Во втором туре за Леонида Даниловича проголосовали 15,8 млн (56,2%) избирателей. Пост №1 он покинул в январе 2005 года.

Получили основной закон!

После того как Верховная Рада в 1991 году объявила о независимости Украины, страна еще несколько лет жила без собственной Конституции, руководствуясь документом времен УССР 1978 года. В 1995-м президент Леонид Кучма эту ситуацию исправил. Он и спикер парламента Александр Мороз подписали Конституционной договор, который стал временной Конституцией. В нем были прописаны полномочия, обязанности и ответственность всех ветвей украинской власти. Параллельно с этим в парламенте шла активная работа над созданием полноценной Конституции. В первом чтении Основной закон приняли 4 июня 1996-го. Через три недели СНБО и Совет регионов выступили за ускорение процедуры, а президент издал указ о проведении 25 сентября всеукраинского референдума о принятии новой Конституции. В итоге 28 июня в 9:18, после 24 часов работы, Рада таки отдала 315 голосов за первую Конституцию Украины!

Совет Европы: интеграция

О желании присоединиться к Совету Европы в нашей стране заговорили летом 1992 года, и в сентябре Верховной Раде предоставили статус "специального приглашенного гостя". Парламентская ассамблея начала проверку того, готова ли Украина влиться в евроорганизацию. Однако присоединилась страна к самый старой межгосударственной организации на континенте только спустя три года, во время первой каденции Леонида Кучмы. Напомним, Совет Европы был создан для появления своего рода "Соединенных Штатов Европы" после Второй мировой.

В 1995-м, на сентябрьской сессии ПАСЕ, прозвучал позитивный вывод, и нашей стране предложили занять 12 мест в ассамблее. Одним из ключевых моментов сотрудничества стало заседание Комитета министров Совета Европы 19 октября 95-го — на нем единогласно утвердили резолюцию о приглашении Украины стать 37-м членом организации. Все эти события значительно усилили позиции Украины на политической карте мира.

Тузла: мы не позволили "отжать"

Под конец президентства Леонида Кучмы вспыхнул конфликт в Керченском проливе: 29 сентября ­2003-го власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Таманского полуострова (территория РФ) до пограничного острова Тузла, который вместе с Крымом отошел Украине еще в 1954 году. Уже на следующий день наш

МИД направил в Россию ноту протеста, а 6 октября министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отправился в Москву на переговоры.

Гаранту тоже пришлось вмешаться — прервав свое турне по Латинской Америке (он успел посетить только Бразилию), Кучма вернулся в Украину обсуждать вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным. После слушаний в ВР и ряда встреч строительство дамбы остановилось за 102 метра до государственной границы Украины. Тогда российскую попытку отжать часть нашей территории удалось отбить.

Земля — народу: миллионы гектаров ушли людям

Аграрную реформу называют одним из самых больших достижений президентства Леонида Кучмы. И хотя законодательно она началась на заре девяностых (разделение на частную, коллективную и государственную собственность появилось в 1992 году), наиболее важный ее этап пришелся на 1996-й. Именно в этом году началась ликвидация колхозно-совхозной системы в Украине. Землю "распаевали" между крестьянами, и до 2002 года земельный пай получили около 7 млн человек. Кроме того, в стране появились бюджетные дотации фермерам и упрощенная система налогов.

Таким образом, всего за десять лет (1994—2004) количество собственников земли увеличилось с 19,2 млн до 24,5 млн человек, а общая площадь земель, которая находилась в собственности у украинцев, — с 5,9 млн га до 41 млн га. Количество частных предприятий в сельском хозяйстве Украины выросло с 362 до более чем 16 тысяч. Завершением реформы считается Земельный кодекс, который украинский парламент принял в 2001-м.

Деньги: реформа и стоп-цена

В 1993 году инфляция в Украине составила 10 000% — по сравнению с 1992 годом продукты подорожали более чем в 100 раз. В следующем году, когда Кучма только вступил в должность, инфляция замедлилась до 401% и дальше в основном снижалась. В 1995-м составила 181%, а в 1996-м — 39%. При этом в 1996-м Кучма подписал указ о денежной реформе, и 100 тыс. карбованцев заменили одной гривней. Реформа замедлила девальвацию и инфляцию — в 1997-м Госстат отчитался, что цены за годы выросли всего на 10,1%. Правда, последующие годы продукты дорожали куда существеннее: в 1998-м их цена выросла ровно на 20%, в 1999-м — на 19,2%, а в первый год "нулевых" инфляция подскочила до 25,8%. Но уже в 2002 году в Украине зафиксировали дефляцию — цены упали за год на 0,6%.

Книга: создать украинца

Пока Кучма руководил страной, свет увидели три книги его авторства. Самая резонансная — "Украина — не Россия" (2003 год), в которой второй президент поделился своим взглядом на историю Украины и отличия в украинском и российском национальном характере.

"Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, которые тя­­готились своим делом и поэтому делали его плохо. Не из-за неумения делать хорошо, а из-за отвращения", — пи­­шет в книге он.

Подводя итоги, Кучма говорит, что у двух стран разные судьбы, национальный опыт и непохожие культурно-языковые си­­туации. В 2003-м эти слова были настоящей революцией. Ведь до этого, еще со времен СССР, нам активно насаждали мысли о "братских народах", единой истории и практически полной идентичности. Леонид Кучма на презентации сказал: