Контактная группа готовит абсолютное перемирие на Донбассе – Сайдик

Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", – сказал Мартин Сайдик.

При поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения. Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", – сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам переговоров в Минске.

Также Дарка Олифер сообщила, что боевики предоставили гарантии безопасности для проведения ремонтных работ по восстановлению мобильной связи оператора Vodafone в Донецкой области.

Ранее в штабе АТО заявили, что режима прекращения огня на Донбассе больше нет.