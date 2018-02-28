Контактная группа готовит абсолютное перемирие на Донбассе – Сайдик

Сегодня, 19:55

Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи

Мартин Сайдик. Фото: AFP
Мартин Сайдик. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", – сказал Мартин Сайдик.

При поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения. Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", – сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам переговоров в Минске.

Также Дарка Олифер сообщила, что боевики предоставили гарантии безопасности для проведения ремонтных работ по восстановлению мобильной связи оператора Vodafone в Донецкой области.

Ранее в штабе АТО заявили, что режима прекращения огня на Донбассе больше нет.
Донбасс, перемирие, контактная группа, Сайдик

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Источник:

БЕЛТА

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