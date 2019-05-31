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Лидеры фракций на совещании у Зеленского не давали согласия на закрытые списки – Парубий

31 мая, 12:30

Преобладающее большинство фракций выступили за открытые списки, сообщил спикер

Андрей Парубий
Андрей Парубий. Фото: Facebook

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь опроверг информацию о каких-либо договоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

"Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций об открытых списках – это откровенная неправда… Большинство, подавляющее большинство фракций, выступили за открытые списки и не давали подтверждения на идею Богдана (глава Администрации президента Андрей Богдан – Ред.) – о том, что необходимо сделать закрытые списки", - сказал Парубий на заседании парламента в пятницу, 31 мая.

При этом он отметил, что "назначение главы администрации вопреки закону о люстрации – это для всех, кто от Майдана и до настоящего времени боролся за изменения в стране, является просто пощечиной".

"Очень жаль, что начинается президентство с антиконституционных указов и начинается с неправды. И это может прочитать любой человек", – подчеркнул Парубий.

Спикер также заявил, что представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил неточность в своем комментарии, размещенном на сайте главы украинского государства о встрече президента с руководителями фракций.

"Я процитирую: "Участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон (о выборах. – Ред.), которые отменят мажоритарную систему и уменьшат проходной барьер". К сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент… Заявляю, что никакого компромисса, а тем более консенсуса не было достигнуто относительно закрытых списков", – сказал Парубий.

Как мы писали ранее, появились подробности стенограммы, которую АП обнародовала о встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

Ознакомиться с полным текстом записи можно по ссылке.


Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

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Тег Парубий, Зеленский, закон о выборах

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Источник:

Интерфакс-Украина

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