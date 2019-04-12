Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность выборов на Донбассе

По словам Порошенко, будут созданы все необходимые условия безопасности до марта 2020 года

Фото: Сегодня

Лидеры Германии, Франции и Украины договорились до весны следующего года обеспечить условия безопасности для запуска политического процесса и проведения местных выборов на неподконтрольных правительству территориях на Донбассе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"За определенный промежуток времени мы договорились, что это должно быть не позже, чем до марта 2020 года ко времени, когда проводятся местные выборы, будут созданы все необходимые условия безопасности", – сказал Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Как только компонент Минских соглашений по безопасности будет установлен – (необходимо – Ред.) сразу перейти к переговорам относительно политического урегулирования и попытаться не позднее марта 2020 года провести местные выборы и, таким образом, завершить политический процесс", – сказал глава государства в следующем интервью украинским телеканалам.

Он напомнил, что мирный процесс предусматривает, прежде всего, компонент безопасности: вывод иностранных войск, тяжелой техники и артиллерии.

"Компонент безопасности – это желание Украины, к которому я, твердо убежден, прислушаются наши партнеры – это контроль, в том числе и через миротворческие операции неконтролируемого участка украинско-российской границы", - сказал Порошенко.

Также Порошенко сказал, когда будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил согласие от лидеров Германии и Франции провести встречу в "нормандском формате" после выборов главы Украинского государства, отметив, что скорее всего она состоится во Франции.

Отметим, что 10 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу была достигнута предварительная договоренность о введении 18 апреля перемирия по случаю пасхальных праздников.

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