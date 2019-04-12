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Порошенко: Германия и Франция поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки"

Сегодня, 21:44

По словам гаранта, скорее всего встреча состоится во Франции

Фото: пресс-служба АП
Фото: пресс-служба АП.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил согласие от лидеров Германии и Франции провести встречу в "нормандском формате" после выборов главы Украинского государства, отметив, что скорее всего она состоится во Франции.

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания – мы убеждены, что открывается окно возможностей – будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата", – заявил Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также гарант заявил, что лидеры Германии и Франции отмечают высокий уровень демократии в ход первого тура выборов в Украине.

"Они полностью удовлетворены защитой волеизъявления граждан и очень надеются, что на таком же уровне будут проведены выборы 21 апреля", – сказал Порошенко.

Ранее в этот же день Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.


Начало "нормандскому формату" было положено на встрече глав Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Как сообщалось, оба кандидата – Петр Порошенко и Владимир Зеленский – сегодня в Париже, где встречаются с президентом Франции Эмманюэлем Макроном


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Тег выборы, Порошенко, Меркель, Зеленский, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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