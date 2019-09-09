Ликвидация военной прокуратуры: когда рассмотрят законопроект и что придет на смену

/ Фото: president.gov.ua

Обновление Генеральной прокуратуры предусматривает и ликвидацию военной прокуратуры. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что законопроект по данному вопросу будет рассмотрен в Верховной Раде на этой неделе.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Закон, предусматривающий ликвидацию, будет рассматриваться парламентом на следующей неделе (интервью записывалось 4 сентября – ред.). Будет определен порядок передачи производств, кто что должен делать, кто за что отвечает и в какие сроки. Это не означает, что все люди в военной прокуратуре – негодяи, это абсолютно не так, но часть из них должна будет оставить свои должности, это будет происходить через процедуру переаттестации", – сказал он.

Рябошапка отметил, что те, кто пройдут переаттестацию и захотят остаться в прокуратуре – останутся и будут заниматься направлением военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими.

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"И мы видим необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство в преступлениях против порядка несения военной службы. Это не означает, что эти люди будут расследовать военные преступления в Житомире или Львове. Это должно быть связано с обеспечением работы в районе ООС", – сказал генпрокурор.

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В ГПУ также хотят создать отдельный департамент, который бы занимался военными преступлениям агрессора против Украины.

"Есть еще интересная идея создать департамент, который бы координировал процессуальное руководство по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и т.д., который бы собирал, документировал, фиксировал все материалы, связанные с событиями на востоке и с оккупацией Крыма, коммуницировал с международными органами уголовной юстиции", – добавил Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Примечательно, что до этого генпрокурор говорил об отсутствии необходимости в существовании военной прокуратуры.

Данная позиция вызвала бурную реакцию работников военной прокуратуры. Военные прокуроры жестко обратились к Рябошапке, считая неприемлемыми его слова о возможной ликвидации этого подразделения ГПУ. Они рассказали, почему должна существовать военная прокуратура, особенно в военное время. Были озвучены цифры по раскрываемости военных преступлений и задержании боевиков.

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