Литва остается верным другом Украины – Грибаускайте поздравила украинцев с Днем Независимости

Президент Литвы отметила, что украинский народ продемонстрировал всему миру, что он заботится о свободе и готов бороться за нее

Лидеры европейских стран продолжают присылать в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравления с 27-й годовщиной независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в пятницу, президент Литвы Даля Грибаускайте в своем поздравлении отметила, что украинский народ продемонстрировал всему миру, что он заботится о свободе и готов бороться за нее.

"С такими решительными, сильными и свободными духом гражданами Ваша страна является и будет оставаться свободной. В Литве мы хорошо помним достойную борьбу наших друзей за свободу и единство. Я искренне желаю Вам беречь это и хранить решимость на сложном, но очень нужном пути реформ. Литовский народ остается Вашим верным другом и помощником в деле развития Украины как успешного, независимого, европейского и демократического государства на континенте", – сказано в поздравлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сила и честь: новое яркое видео военного парада в Киеве



По словам Грибаускайте, для Украины важно продолжать объединять общество ради обеспечения экономического восстановления, процветания и безопасности населения.

"Все украинцы должны почувствовать национальный успех. Это большая ответственность для будущего Вашего государства и отчетность перед всеми, кто защищал свободу Украины, кто устанавливал и развивал ее", – отметила она.

Президент Литвы пожелала украинцам, чтобы национальный праздник стал проявлением единства и настроенности на совместную работу.

Ранее нашу страну с праздником поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.

Кроме того, поздравления Украина получила и от президента США Дональда Трампа. Американский лидер также рассказал, чем должна гордиться наша страна.

Напомним, в День Независимости украинцы желали друг другу безопасности и стабильности.