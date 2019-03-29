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Лондон разводится с Брюсселем, а лидеры Азербайджана и Армении решают судьбу Нагорного Карабаха: темы дня

Сегодня, 11:35

В Чехии судят десантника, воевавшего на стороне боевиков "ДНР", а погода продолжает строить украинцам козни

Лондон разводится с Брюсселем, а лидеры Азербайджана и Армении решают судьбу Нагорного Карабаха: темы дня Политика В Чехии судят десантника, воевавшего на стороне боевиков «ДНР», а погода продолжает строить украинцам козни

Новости "Сегодня" обратили внимание на темы дня, которые могут заинтересовать читателей в Украине и во всем мире.

Министр образования и науки Лилия Гриневич отправится во Львов, где презентует проект МОН по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в вузах и откроет два таких центра, а министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак посетит Черкассы, где встретится со студентами Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого.

Пятница без дождей и снега. 29 марта на всей территории Украины немного потеплеет, ожидается переменно облачная погода, без осадков. Местами температура воздуха поднимется до +13 градусов.

Областной суд в чешском Пардубице продолжит рассмотрение дела бывшего десантника Эрика Эшту, обвиняемого в террористической деятельности из-за его причастности к боевым действиям на Донбассе на стороне боевиков. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы .

Депутаты британской палаты общин проголосуют по юридически обязывающей части сделки Лондона и Брюсселя по Brexit . В целом в соглашение входят две части: 26-страничная декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС и 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассмотрят в Вене переговорный процесс по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

Напомним, днем ранее BBC извинилась перед Порошенко, а в Хортице объявлен карантин .


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Тег Чехия, погода, нагорный карабах, алиев, Семерак, гриневич, Brexit, Пашинян, темы дня

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