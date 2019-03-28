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В Британии назначили дату третьего голосования по сделке о Brexit

Сегодня, 14:58

Единственный способ отсрочить Brexit – это принять сделку правительства Терезы Мэй с Брюсселем, заявили в Палате общин

Фото: AFP
В Британии назначили дату третьего голосования по сделке о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc4/669/5c9cc46696ab7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc4/669/5c9cc46696ab7.jpg Евросоюз Единственный способ отсрочить Brexit – это принять сделку правительства Терезы Мэй с Брюсселем, заявили в Палате общин

Палата общин британского парламента собирается в третий раз обсудить сделку о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, сообщила председательница нижней палаты законодательного органа Андреа Лидсом.

"Если завтра палата даст свое согласие, то будет рассмотрено предложение о выходе Великобритании из ЕС", – цитирует ее Sky News.

По ее словам, предложение будет вынесено на рассмотрение лишь по желанию спикера. Но в то же время Лидсон напомнила, что единственный способ отсрочить Brexit – это принять сделку правительства Терезы Мэй с Брюсселем до 23:00 29 марта.

"Европейский совет согласился продлить Brexit до 22 мая при условии, что соглашение об выходе будет одобрено Палатой общин на этой неделе. Нам крайне важно приложить все усилия, чтобы добиться этого, и позволить Палате общин обсудить этот важный вопрос", – добавила политик.

Напоследок Андреа Лидсом заверила в том, что британские власти не хотят ни просить еще раз отсрочить выход из ЕС, ни оказаться перед необходимостью участвовать выборах в Европейский парламент.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

Кроме того, стало известно, что парламент королевства намерен 1 апреля рассмотреть петицию об отмене Brexit, которая набрала рекордное количество подписей – 5,75 млн.

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Тег Великобритания, голосование, Brexit, Тереза Мэй

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