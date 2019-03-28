В Британии назначили дату третьего голосования по сделке о Brexit
Единственный способ отсрочить Brexit – это принять сделку правительства Терезы Мэй с Брюсселем, заявили в Палате общин
Палата общин британского парламента собирается в третий раз обсудить сделку о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, сообщила председательница нижней палаты законодательного органа Андреа Лидсом.
"Если завтра палата даст свое согласие, то будет рассмотрено предложение о выходе Великобритании из ЕС", – цитирует ее Sky News.
По ее словам, предложение будет вынесено на рассмотрение лишь по желанию спикера. Но в то же время Лидсон напомнила, что единственный способ отсрочить Brexit – это принять сделку правительства Терезы Мэй с Брюсселем до 23:00 29 марта.
"Европейский совет согласился продлить Brexit до 22 мая при условии, что соглашение об выходе будет одобрено Палатой общин на этой неделе. Нам крайне важно приложить все усилия, чтобы добиться этого, и позволить Палате общин обсудить этот важный вопрос", – добавила политик.
TWITTER— Sky News (@SkyNews) March 28, 2019
Напоследок Андреа Лидсом заверила в том, что британские власти не хотят ни просить еще раз отсрочить выход из ЕС, ни оказаться перед необходимостью участвовать выборах в Европейский парламент.
Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.
В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.
Кроме того, стало известно, что парламент королевства намерен 1 апреля рассмотреть петицию об отмене Brexit, которая набрала рекордное количество подписей – 5,75 млн.
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