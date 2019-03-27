Чешскому наемнику, воевавшему на стороне боевков "ДНР", грозит 20 лет тюрьмы
Эрика Эшту обвиняют в терроризме
Областной суд в Пардубице 26 марта приступил к рассмотрению дела солдата, обвиняемого в террористической деятельности из-за его причастности к боевым действиям в Украине со стороны пророссийских боевиков.
Об этом сообщают Сeske Noviny.
Подсудимого подозревают в участии в военных действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе на стороне боевиков "ДНР" – в целом, около трех недель в 2015 году, выкладывая при этом в Facebook фото и видео с оккупированной части страны.
Одним из главных вещественных доказательств его вины считается фотография в униформе сепаратистов и с оружием. Мужчина же говорит, что просто сфотографировался на память.
По сведениям прокуратуры, на службе у боевиков подсудимый занимался охраной окопов и побочными работами, а также принимал непосредственное участие в обстрелах, что могло привести к ранениям или гибели граждан Украины.
Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Судебный процесс продолжится в пятницу, 29 марта.
Сам Эрик Эшту, бывший член Воздушно-десантного батальона "Хрудим", рассказал, что отправился в Украину, чтобы путешествовать и чтобы больше узнать о стране, откуда приехала его жена. Он якобы также навестил друга, которого он встретил в Праге.
Перед судом обвиняемый предстал в военной форме. "У меня нет причин лгать", – сказал он журналистам.
Эшту является коллекционером военной формы. Он собирает современную и историческую форму, а также имеет в коллекции немецкую форму, включая форму офицеров СС.
Эшту признался, что всегда хотел стать парашютистом и совершил десятки прыжков. В суде он сказал, что теперь работает военным поваром.
Его дальнейшая судьба будет решена армией после окончательного решения суда.
Также он признался, что хвастался перед своими армейскими коллегами и преувеличивал свой опыт пребывания в Украине.
В свою очередь, его жена Елена сказала сегодня в суде, что он "хороший папа и любящий муж". Его страсть – формы, которые занимают все шкафы дома. Сыну, которому сейчас 11 месяцев, муж покупает одежду в армейских магазинах, добавила она.
Напомним, ранее стало известно, что суд немецкого Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева к двух годам и трем месяцам лишения свободы за угрозу государственной безопасности.
Кроме того, мы писали о суде над боевиком бразильского происхождения Рафаэля Маркуса Лусварги, для которого прокурор попросил 14 лет лишения свободы.
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