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Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме"

Сегодня, 07:36

Луценко обещает добиться возвращения денег в бюджет

Фото "Укроборонпром"
Фото "Укроборонпром".
Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e94/634/5c6e946343234.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e94/634/5c6e946343234.jpg Политика Луценко обещает добиться возвращения денег в бюджет

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что на махинациях "Укроборонпрома" бюджет Украины потерял как минимум сорок миллионов гривень. Об этом он рассказал в ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом".

"Вот, что собственно происходит. Привозятся запчасти, по определенным процедурам конкурса их покупает "оборонпром", а затем эти средства переводят через фиктивные структуры и выводят деньги в наличные, в живые гривны, которые потом переводят в доллары. Это уклонение от налогов", – сказал Луценко.

По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

"Неделю назад я получил наконец первые результаты – им насчитали 20 миллионов гривень неуплаченных налогов. По состоянию на сегодня, я знаю об около 40 миллионов гривень начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую. Это гарантирует в том числе президент Украины, кто бы не был причастен к этой структуре, какие бы у них ни были партийные флаги или фамилии должностных лиц – средства будут взысканы в бюджет, а виновные будут отвечать", – пообещал Луценко.

Ранее "Укроборонпром" прокомментировал расследование журналистов о миллионных хищениях. Госконцерн призвал журналистов к ответственности, а политические силы – воздержаться от спекуляций.

Как ранее стало известно, проект журналистский "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Главдковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО.

Напомним, 25 февраля в Украине произошло громкое задержание экс-начальника Генерального штаба генерал-полковника Владимира Заманы, которого обвинили в государственной измене. Как рассказывал военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

В итоге суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 27 марта.

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Тег расследование, укроборонпром, хищения

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