Луценко объяснил, как встреча Трампа и Зеленского может обуздать российскую агрессию

Фото: AFP

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Несколько часов личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на которой бы приняли решение о вступлении Украины в НАТО, могли бы положить конец агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Об этом бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Я просил [адвоката Дональда Трампа – Рудольфа] Джулиани, чтобы два президента, кто бы это ни был, встретились на несколько часов у себя на ранчо и приняли историческое решение о принятии Украины в НАТО. С моей точки зрения, это единственное решение закончить войну и угрозу из России раз и навсегда", – заявил Луценко.

"Я считал и считаю, что это – только Америка, и позволю себе сказать, что именно такой президент, как Трамп может это сделать. Я уверен, что, например, президент Рейган, который развалил "Империю зла" (т.е. СССР. – Ред.), мог бы служить примером для этого президента, чтобы сказать "мы наконец-то установили зону свободы по самую границу России". Это был бы исторический шаг, который бы обеспечил нам мир навсегда, а не перемирие", – подчеркнул экс-генпрокурор.

Он напомнил, что в 50-е годы "граница свободы" проходила по Берлинской стене, в 68-м году она проходила в Праге, а в 91-м году – под Львовом.

"Сейчас она проходит по Крымскому перешейку", – добавил Луценко.

"Это означает две вещи: первое – "граница свободы" движется под влиянием людей, которые хотят ее двигать. И второе – она движется на восток, и это означает, что новоизбранный президент США может сделать историческую вещь – записать свое имя золотыми буквами. "Зона свободы" будет проходить по границе России, а Украина навсегда вернется домой в Европу, откуда нас выкрали 360 лет назад", – резюмировал Луценко.

О "границе свободы" слушайте с 22-й минуты ролика:

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в процессе вступления в НАТО Украина должна ориентироваться на проведение необходимых реформ для евроатлантической интеграции, а не получение Плана действий по членству в альянсе.

Как сообщали новости "Сегодня", после встречи 31 октября с Йенсом Столтенбергом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня. Также президент анонсирует усиление сотрудничества Киева с альянсом и новые совместные проекты.

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