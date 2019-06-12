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Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его

12 июня, 17:10

Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение

Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский инициировал увольнение Юрия Луценко, однако сам генеральный прокурор считает, что глав государства не имеет права на это.

Об этом он сказал в комментарии сайту theБабель.

Тем не менее, он уверен, что парламент не поддержит его увольнение.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", – заявил Луценко.

Отметим, что в представлении президента указывается, что увольнение связано с отсутствием у Луценко высшего юридического образования и соответствующего минимального пятилетнего опыта работы в сфере права, что четко регламентирует закон Украины.


Как сообщали новости "Сегодня", недавно генпрокурор рассказывал, когда подаст в отставку (если не уволят раньше), сославшись на норму закона. По его словам, после парламентских выборов он хочет уйти в политику.

В то же время политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировали, даст ли Рада согласие на увольнение Луценко. По их мнению, после провала голосований за отставки министров обороны и иностранных дел, а также главы СБУ, не стоит ждать от Рады чего-то другого.

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Тег Луценко, увольнение, представление, Зеленский, генпрокурор

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