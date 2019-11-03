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Луценко подала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа – СМИ

3 ноября, 22:39

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября

Ирина Луценко. Фото: solydarnist.org

Ирина Луценко. Фото: solydarnist.org

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в аппарате Верховной Рады.

По данным источника, Луценко написала заявление по состоянию здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.

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Собеседник добавил, что лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проинформирован о решении Луценко сложить мандат.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора. "Я сделал все, что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде.

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Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.

29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора. Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность. Он возглавил Генпрокуратуру 12 мая 2016 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

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