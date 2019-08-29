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Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

29 августа, 23:16

"Я сделал все что мог", - сказал Луценко

Скриншот видео: Юрий Луценко / Facebook

Скриншот видео: Юрий Луценко / Facebook

Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

"Я сделал все что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде.

Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.

Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

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Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность.

Он возглавил Генпрокуратуру 12 мая 2016 года.

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Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

Напомним, что Юрий Луценко пытался подать в отставку еще при экс-президенте Петре Порошенко. Однако тогда в ходе рейтингового голосования в Верховной Раде это предложение поддержали лишь 38 народных депутатов, и Луценко сохранил должность.

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский неоднократно настаивал на отставке не только Луценко, но и других ключевых чиновников, назначенных при своем предшественнике: главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Василия Грицака.

Однако Рада отказывалась поддержать его предложение.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Луценко Верховная Рада ГПУ генпрокуратура генпрокурор

Источник: Сегодня

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