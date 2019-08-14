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Луценко подтвердил информацию о задержании Грымчака

Вчера, 23:25

В ГПУ — закон один для всех, - заметил Луценко

/ Фото: Getty Images

СБУ и НАБУ проводят обыск у замглавы МинВОТ Юрия Грымчака.

Информацию об этом подтвердил генпрокурор Юрий Луценко.

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"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", – заметил Луценко.

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Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

"Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех", – резюмировал глава Генпрокуратуры.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводят обыски у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности. Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности чиновника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что силовики задержали украинских топ-чиновников государственных учреждений на взятке в 1,5 миллиона долларов.

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Луценко взятка задержание грымчак обыск

Источник: Сегодня

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