Луценко: Президентский кортеж планировали расстрелять из крупнокалиберной винтовки

Сегодня, 11:07

Рубан и Савченко готовились пробить бронированный автомобиль с помощью "Топаза"

Юрий Луценко. Фото: архив
Юрий Луценко. Фото: архив

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко при осуществлении теракта вместе с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном планировали напасть на президентский кортеж.

Об этом он рассказал сегодня на заседании Регламентного комитета, где рассматривалось представление ГПУ на снятие с нее неприкосновенности, задержании и аресте, передает "ГОРДОН".

По его словам, данное оружие было ввезено в одну из воинских частей в Хмельницком еще в ноябре прошлого года, после чего успешно испытано на полигоне.

"2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля и которая производится исключительно в так называемой "Донецкой народной республике", – заявил Луценко.

Как заявил на этом же заседании генпрокурор, Савченко пыталась привлечь к нападению на органы власти офицеров ВСУ, а конкретно 8-го полка спецназа. Он назвал фамилии военнослужащих, к которым обратилась нардеп.

Также Луценко рассказал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. По его словам, они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения теракта.

В итоге Регламентный комитет проголосовал за снятие неприкосновенности и арест Савченко. Комитет пришел к выводу, что представление Генеральной прокуратуры по Савченко является законным.
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