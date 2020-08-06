Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров Украины и России: подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещал дать "зеленый свет" на экстрадицию боевиков ЧВК Вагнера в Украину. Сегодня он поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров России и Украины.

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Об этом он сказал на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает агентство БЕЛТА.

Белорусская сторона вместе с представителями России и Украины обсудит ситуацию с задержанными "вагнеровцами", поскольку Киев обратился с запросом об экстрадиции наемников.

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (боевиков "Вагнера"), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем. Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры. – Ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация – на стол. Втроем решите. Не приедут – вопрос решим мы, без них… Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", – заявил Лукашенко.

В тренде Украина требует у Беларуси экстрадиции арестованных "вагнеровцев"

Видео: Пул Первого/Telegram

Как сообщали новости "Сегодня", 5 августа Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу наемников Вагнера Украине. Главы государств провели телефонный разговор, во время которого обсудили важный темы, в том числе и российских боевиков.

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Напомним, на днях во время обращения к народу президент Беларуси сделал жесткое заявление о российских наемниках. Лукашенко обвинил во вранье Россию, которая придумала нелепые алиби для своих боевиков, а также сообщил, что россиян специально завезли в Беларусь.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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