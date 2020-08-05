Лукашенко в интервью Гордону обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков Вагнера

Президент Беларуси Александр Лукашенко после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал дать "зеленый свет" экстрадиции задержанных боевиков ЧВК Вагнера. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон по итогам интервью с белорусским лидером, пишет "Радио Свобода".

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"Он (Александр Лукашенко. – Ред.) сказал, что Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. По его словам, будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые, в соответствии с белорусским законодательством, сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину", - рассказал Гордон.

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Также журналист уверен, что "все люди, которые были причастны к преступлениям против Украины и оказались на территории Беларуси, будут переданы Украине".

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Кроме того, Гордон ответил на ряд других вопросов про интервью с белорусским лидером. Среди прочего отметил, что Лукашенко точно "победил коронавирус", выглядит здоровым и очень крепко жмет руку собеседнику.

YouTube-канал Дмитрия Гордона

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков. Беларусь получила запрос от украинских властей по ЧВК Вагнера -Украина готовит документы для экстрадиции наемников, поскольку многие из них воевали на Донбассе.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

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