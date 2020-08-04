"Мы же их всех отловим": Лукашенко сделал жесткое заявление по российским наемникам

Белорусский лидер обвинил Россию во вранье, которая придумала нелепые алиби для своих боевиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал враньем оправдания Россией наемников ЧВК Вагнера, что они якобы направлялись в другую страну. Белорусский лидер уверен, что российские боевики были целенаправленно переброшены в его страну.

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Об этом он заявил во время своего обращения к народу, пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram.

Он назвал очень опасным сигналом приезд на территорию Беларуси российских наемников, особенно его возмущают оправдания России.

"Все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию – это все вранье. Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая (из РФ) – граница закрыта ими же, – им надо было предъявить, что они летят в Стамбул. Я, может быть, плохой географ, я не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Запросто можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул – и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо", – заявил Лукашенко.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Также белорусский лидер сказал, что сегодня поступила информация об еще одном отряде российских боевиков, который переброшен на юг.

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"Это мы должны, когда идет уборка (урожая), мы должны бегать их ловить по лесам? Мы же их всех отловим", – добавил Лукашенко.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим и СБУ, и украинский МИД, и Офис президента заявили, что будут настаивать на экстрадиции боевиков группировки Вагнера. На Банковой отметили, что СБУ собрала достаточно доказательств в отношении задержанных. Сейчас идут консультации с белорусской стороной.

В России странно реагировали. Сначала молчали и не было никакой внятной реакции на задержание десятков россиян, а потом посол РФ в Беларуси в их оправдание говорит, что якобы "вагнеровцы" работают на некую охранную фирму в Беларуси и направлялись в третью страну для выполнения свой работы. Последовала и реакция Кремля на задержание наемников.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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