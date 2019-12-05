Минск не будет сдавать Москве свою независимость

/ Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что никто в Минске не намерен сдавать независимость и суверенитет страны.

Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь VI и VII созывов.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", – сказал глава белорусского государства.

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Он также добавил, что никто и никогда не подпишет документы, которые принесут вред Беларуси.

Он подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента Беларуси и России .

В тренде Лукашенко жестко ответил кремлевским СМИ: Беларусь никогда не войдет в состав России

Напомним, эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич рассказал в комментарии сайту "Сегодня", как российские СМИ "качают" Беларусь информационными вбросами .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Общий парламент и правительство Беларуси с Россией: правда и вымысел" .

Напомним, Лукашенко в шестой раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси и ни с кем делиться властью не намерен:

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