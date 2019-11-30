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Беларусь и Россия создадут единые парламент и правительство

30 ноября, 22:49

По словам посла Беларуси, из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт абсолютно согласованы

/ Фото: AFP

Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство. Об этом рассказал посол Беларуси в России, сообщает Tut.by.

"Президенты (Александр Лукашенко и Владимир Путин. – Ред.) договорились, что цели заявлены грандиозные, и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управленческие функции с обязательным выполнением. Такая задача сейчас решается", – заявил Семашко.

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По его словам, из 31-й подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

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Фото: kremlin.ru

Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

А всего несколько месяцев назад президент Беларуси заявил, что больше не станет называть Россию братским государством, и объяснил почему.

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