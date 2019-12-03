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Российские СМИ "качают" Беларусь: политолог рассказал об информационных вбросах

3 декабря, 12:06

Виталий Рябошапка

РосСМИ не брезгуют подтасовывать факты и манипулируют данными социологии

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: AFP

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В конце прошлой недели российские, белорусские, а затем и украинские СМИ облетела "сенсационная" новость: якобы президенты России и Беларуси достигли договоренности о создании общего парламента и правительства , которым будут делегированы часть полномочий соответствующих государственных органов двух стран.

Но если в Беларуси тема быстро иссякла, российские СМИ приложили максимальные усилия для ее продвижения. А за российскими – и именно в российской трактовке – ее подхватили украинские издания.

Об этом эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

По наблюдениям эксперта, за последние дни это была не первая попытка "информационного вброса".

"Буквально за день до этого российские СМИ, как по команде, растиражировали результаты телефонного опроса граждан Беларуси. По которым якобы 90% белорусов выступают за союз или партнерство с РФ. При этом российские масс-медиа "забывали" упомянуть интересную деталь: социологи попытались дозвониться к 7 тысячам граждан Беларуси. И получили лишь 500 ответов. Это значит, что 6 500 человек отказались отвечать, а 90% позитивных ответов социологи получили от той полутысячи граждан Беларуси, которые дали ответ", – отмечает Игар Тышкевич.

Отметим, что информационные атаки России на дружественное государство – вовсе не редкость. К примеру, в марте нынешнего года Александр Лукашенко довольно эмоционально высказался в адрес российских пропагандистов, сотворивших "фейковую новость" о якобы согласии Беларуси на создание единого валютного пространства.

"Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", – сказал Александр Лукашенко.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Общий парламент и правительство Беларуси с Россией: правда и вымысел".

Напомним, Лукашенко против слияния Беларуси с Россией и заявил: "На хрена нужен такой союз".

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Россия Беларусь слияние пропаганда дезинформация фейки Тышкевич

Источник: Сегодня

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