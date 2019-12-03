Общий парламент и правительство Беларуси с Россией: правда и вымысел

Россия осуществляет информационные атаки не только на Украину, но и на союзную Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

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В конце прошлой недели российские, белорусские, а затем и украинские СМИ облетела "сенсационная" новость: якобы президенты России и Беларуси достигли договоренности о создании общего парламента и правительства, которым будут делегированы часть полномочий соответствующих государственных органов двух стран.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные, и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", – цитировали посла СМИ. Новость была подана со ссылкой на слова посла Беларуси в России Владимира Семашко и вызвала настоящий переполох в Минске.

Что на самом деле сказал посол

Президенты России и Беларуси действительно договорились создать общий парламент и правительство. Кроме того – общую валюту, общий суд, общую армию и даже общую валюту. О чем подписали соответствующий договор. Правда, было это еще в 1999 году, среди подписантов значатся Александр Лукашенко и Борис Ельцин. Именно об этом договоре, который уже на протяжении двадцати лет успешно "присушивает" Минск, вел речь белорусский посол.

Как рассказал сайту "Сегодня" эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич, после того, как заявление посла разошлось по СМИ, ряд белорусских изданий обратились за официальным толкованием сказанного.

"После того, как они получили от посольства и опубликовали полные стенограммы, в белорусском информационном пространстве тема была исчерпана. Потому что посол говорил именно о Союзном договоре 1999 года. В котором прописано создание наднациональных органов и передача им определенных полномочий. Более того, такие органы формально даже созданы, но никаких полномочий им, понятно, никто не передавал", – рассказал Игар Тышкевич.

Не первая попытка

По наблюдениям эксперта, в то время, как в Беларуси тема быстро иссякла, российские СМИ приложили максимальные усилия для ее продвижения. А за российскими – и именно в российской трактовке – ее подхватили украинские издания.

При этом за последние дни это была не первая попытка "информационного вброса".

"Буквально за день до этого российские СМИ, как по команде, растиражировали результаты телефонного опроса граждан Беларуси. По которым якобы 90% белорусов выступают за союз или партнерство с РФ. При этом российские масс-медиа "забывали" упомянуть интересную деталь: социологи попытались дозвониться к 7 тысячам граждан Беларуси. И получили лишь 500 ответов. Это значит, что 6 500 человек отказались отвечать, а 90% позитивных ответов социологи получили от той полутысячи граждан Беларуси, которые дали ответ", – отмечает Игар Тышкевич.

Отметим, что информационные атаки России на дружественное государство – вовсе не редкость. К примеру, в марте нынешнего года Александр Лукашенко довольно эмоционально высказался в адрес российских пропагандистов, сотворивших "фейковую новость" о якобы согласии Беларуси на создание единого валютного пространства.

"Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", – сказал Александр Лукашенко.

Почему активизировались атаки

Эксперты сайта "Сегодня" уверены, что нынешние информационные атаки Москвы на Лукашенко связаны с тяжелыми переговорами, которые в данный момент ведутся между двумя странами.

Речь о подписании нового договора о более тесной экономической интеграции (сайт "Сегодня" подробно останавливался на этом проекте еще в начале осени) и договора о поставках российского газа на 2020 год.

Так, предполагалось, что "экономическая конфедерация" – как ее успели окрестить те же российские СМИ – будет подписана 8 декабря, аккурат в 20-ю годовщину создания Союзного государства. Однако Александр Лукашенко проявил неожиданную неуступчивость по целому ряду вопросов.

"Переговоры относительно реанимации интеграционного проекта все еще идут, по состоянию на 19 ноября (в этот день встречались премьеры Беларуси и РФ, -авт.) было согласованы 20 направлений из 31. По одному направлению – общему налоговому законодательству – Минск сказал категорическое "нет". Поэтому подобные атаки – это, в том числе, попытка давления на президента Беларуси", – отмечает Игар Тышкевич.

Согласен с таким мнением и глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский.

"Безусловно, это элементы давления на Лукашенко. Россия настойчиво продвигает и легитимирует в публичном пространстве те идеи, которые ей нужны. Если Беларусь хочет получить экономические преференции, она должна заплатить за это политическую цену. Политическая цена – это дальнейшая интеграция Беларуси в состав Российского государства. И даже экономическую интеграцию Россия трактует по-своему, вынося на первый план создание единого валютного пространства и единого эмиссионного центра. А единый эмиссионный центр – это фактически контроль над бюджетом страны, это очень серьезно", – говорит эксперт.

В то же время, по мнению Петра Бурковского, подобные информационные атаки Москвы параллельно имеют и другие, более глубинные цели.

"Часто это, как говорится, "пробный шар". То есть россияне, разгоняя подобным образом интерпретированную информацию, наблюдают, как к этой информации относятся в самой России, как относятся в Беларуси. В том числе в элитных кругах Беларуси. Речь об армии, Министерстве внутренних дел, Комитете государственной безопасности, Кабинете министров. Задача – посмотреть, какова будет реакция этих кругов, которые подчинены Лукашенкои в свое время долго им подбирались. Потому что эти люди все равно думают, какая жизнь будет после Лукашенко. И некоторые из них могут ориентироваться на Россию", – говорит Петр Бурковский.

При этом эксперт согласился, что аналогичным образом Россия действует и по отношению к Украине. В частности, "вбрасывая" накануне встречи в нормандском формате в информационное пространство те или иные выгодные ей тезисы и наблюдая за реакцией.

А что на самом деле?

Что же касается реальных, а не теоретических (на данный момент) перспектив углубления российско-белорусских отношений, то 6 декабря состоится очередная встреча российского и белорусского премьеров. На которой, возможно, пакет "экономической интеграции" будет согласован. Впрочем, нельзя исключать, что закончится она тем же, что и предыдущая встреча 19 ноября – стороны объявят, что работа над компромиссным решением будет продолжена.

"С достаточно большой долей вероятности встречи Лукашенко и Путина 8 декабря и торжественного подписания договора не будет, говорит Игар Тышкевич. – Сейчас вообще обсуждается, состоится ли она в этом году. Потому что вопрос: а что подписывать?" – отмечает эксперт.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что Александр Лукашенко собирается в шестой раз баллотироваться в президенты Беларуси.

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