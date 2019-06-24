Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ – Украина должна оттуда уйти

В случае возвращения России Ассамблея себя полностью дискредитирует и продаст принципы за деньги, считает депутат

Олег Ляшко. Фото: facebook.com/O.Liashko.

Парламентская Ассамблея Совета Европы сегодня может поддержать резолюцию о возвращении в ее ряды России – на это уже якобы согласились представители Франции и Германии. Цена вопроса – 60 миллионов евро членских взносов.

Представитель украинской делегации Олег Ляшко отмечает, что в случае возвращения России Ассамблея себя полностью дискредитирует и продаст принципы за деньги. Политик приехал в Страсбург, чтобы сорвать эти тайные договоренности. Если Россия вернется – Украина должна уйти из ПАСЕ навсегда, считает Ляшко.

"Фактически политическое решение о возвращении россиян уже принято в Берлине и Париже. И во время последнего визита Зеленского во Францию и Германию ему было это озвучено. Кроме того, мы слышим заявления о том, что на саммите G20 в Осаке Трамп будет говорить с Путиным, вместе с тем, на эту встречу не пригласили президента Украины. Кто дал право сильным мира сего за спинами украинского народа решать его судьбу? Поэтому наша команда приехала в Страсбург и мы сделаем все, чтобы поломать те планы и решения, которые уже были приняты в Берлине и Париже о возвращении российской делегации", – отметил Ляшко.

Лидер РПЛ заявил, под видом "стремления к диалогу" европейцы скрывают банальную причину возвращения в ПАСЕ российской делегации – это деньги.

"Аргументация о том, что россияне должны иметь право на доступ в Европейский суд по правам человека – не выдерживает никакой критики. Россия приняла закон, по которому может не выполнять решения Европейского суда по правам человека. Поэтому банальная причина возвращения россиян в ПАСЕ – это деньги. Российская делегация задолжала в бюджет Совета Европы больше 60 млн евро. Ни французы, ни немцы не хотят за нее платить. И поэтому, вместо сокращения чиновничьего аппарата и расходов на него, они хотят вернуть россиян. Если Совет Европы так поступит – это будет позорное решение, которое полностью дискредитирует эту уважаемую организацию, просуществовавшую 70 лет", – считает Ляшко.

Политик сообщил, что у него есть эффективный план остановки блицкрига Москвы и будет добиваться его воплощения в ПАСЕ.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

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