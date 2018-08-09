Ляшко из ямы на трассе записал обращение к премьеру

Дорога смерти Николаев – Кривой Рог – Днепр должна стать дорогой жизни. С таким требованием лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к чиновникам. Стоя на аварийном участке трассы, Олег Ляшко записал обращение к премьер-министру, министру инфраструктуры, главе Укравтодора с требованием выделить деньги на эту и другие дороги страны. Соответствующее видео политик выложил на своей странице в Facebook.

"Кто-то может подумать, что я иду по обочине. Нет, это дорога государственного значения. Посмотрите, какие тут ямы. Ехать больше 30 км/ч нельзя. Люди по пять раз колеса меняют. Скажете, что это дорога? Это слезы, это разбитые машины, потерянное время, утерянные возможности", – возмутился народный депутат.

Не пройдя и 50 метров, Олег Ляшко обнаружил несколько глубоких ям. Он пообщался с водителями проезжающих мимо машин, которые вынуждены были сбрасывать скорость почти до нуля, чтобы объехать препятствия.

Политик заверил, что добьется качественного ремонта и озвучил свои дальнейшие действия присутствующим рядом с ним коллегам по фракции – Денису Силантьеву и Сергею Скуратовскому.

"План действий такой: возвращаемся в Киев, пишем обращение к правительству с требованием выделить деньги на дорогу, включили ее в план ремонта. А то в Николаевской области 3 руководителя службы дорог поменялось, гребут по 40% откатов, а дорогу отремонтировать не могут. Мы заставим их перестать красть и сделать из этой дороги смерти дорогу жизни!" – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее Олег Ляшко объяснял, зачем идет в президенты и что собирается сделать в случае победы на выборах.

Кроме того, народный депутат заявил, что намерен добиваться принятия законопроектов об усилении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и о химической кастрации педофилов, а также обратился к правительству с требованием восстановить санитарно-эпидемиологический контроль за качеством продуктов питания.

Как сообщалось, в марте позиция Олега Ляшко в предвыборном рейтинге кандидатов в президенты значительно укрепилась.