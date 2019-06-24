Ляшко-лоббистам России в ПАСЕ: Не приезжайте в Украину!

Лидер РПЛ призвал депутатов ПАСЕ голосовать по совести, а не за российские деньги

Фото: facebook.com/O.Liashko.

Возможное триумфальное возвращение России в ПАСЕ из-за деньги – это ценностный крах Совета Европы и предательство принципов, на которых она создавалась. Об этом Олег Ляшко очень жестко напомнил европейским коллегам в Страсбурге. Политик возмутился, что европейцы закрывают глаза на преступления России, пока украинцы проливают кровь за суверенитет своей страны и за спокойствие в Европе.

"Депутаты из стран-оплотов демократии рассказывают, что нужен "диалог" и "компромисс" с Россией. Оправдывают это тем, что в ее отсутствие они не могут донести свою позицию. Об этом рассказывают представители, в частности, Норвегии и Мальты. Часть территории Норвегии захвачена российскими войсками? Может Мальта оккупирована россиянами? А украинская территория оккупирована и ежедневно гибнут люди: мирные граждане и военные. И ваше решение о возвращении российской делегации – это предательство памяти 13 тысяч украинцев, которые отдали свою жизнь за то, чтобы вы мирно здесь сидели и говорили ни о чем. Пока украинцы проливают свою кровь, вы продаете принципы ПАСЕ за деньги. Вы обманываете сами себя, обманываете своих избирателей, обманываете Европу", - обратился Ляшко к депутатам ПАСЕ.

Политик подчеркнул, за стремлением к "диалогу с Россией" кроется банальная причина возвращения российской делегации в ПАСЕ – деньги.

"Вы хотите, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, чтобы защитить право россиян обращаться в Европейский суд? Возможно вы забыли, что есть решение Конституционного суда РФ, который признал решения Европейского суда необязательными для исполнения? Вам не защита прав россиян нужна, а их деньги. Потому что вместо того, чтобы ограничить аппетиты своих чиновников и сократить численность организации, вы хотите получить взнос России. Вы или слепые, или дураки, или продажные! Вы не видите очевидного – потаканием и политикой умиротворения агрессора не остановишь, а наоборот – только разожжешь аппетит. Россияне за стенами этого зала бегают и аплодируют, потому что считают, что победили Совет Европы, верховенство права, каждого из нас и наплевали на права человека", – подчеркнул Ляшко.

Лидер РПЛ призвал депутатов ПАСЕ голосовать по совести, а не за российские деньги.

"Скажите, возвращение российской делегации в ПАСЕ поможет защитить права крымских татар, которых преследуют, украинских моряков или политзаключенных, которые годами сидят в тюрьмах России? Нет, вы их не освободите. Но своим голосованием "за" вы потеряете совесть. И каждому из вас будет стыдно смотреть в зеркало, когда вы будете утром чистить зубы, стыдно будет смотреть в глаза своим детям, когда вы будете учить их морали и демократии. И не приезжайте в Украину и не рассказывайте о том, как вы хотите нам помочь. Хотите помочь – не предавайте Украины и себя!", - подытожил Ляшко.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.

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