Ляшко обратился к Зеленскому с просьбой присвоить звание Героя Дмитрию Тымчуку

По словам политика, Тымчук был одним из лучших в области военной журналистики

Дмитрий Тымчук / Фото: Сегодня

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что было бы очень справедливо, если бы президент Украины Владимир Зеленский присвоил Дмитрию Тимчуку звание Героя Украины посмертно.

"Сегодня – день военных журналистов. Покойный мой товарищ и коллега Дима Тымчук – был одним из лучших в этой сверхважной работе. Его "Информационное сопротивление" совершило настоящее мощное сопротивление российской агрессии. Помянем Дмитрия! Вечная ему память и слава! Было бы очень справедливо, если бы Владимир Зеленский присвоил Дмитрию Тымчуку звание Героя Украины посмертно", - написал политик на своей страничке в Facebook в воскресенье вечером.

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня 2019 года Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. В полиции заявили, что по факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Кроме того, стало известно о возможном исчезновении ювелирных изделий из квартиры погибшего. Позже в прокуратуре назвали основную версию гибели нардепа Тымчука.

Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил погибшего народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука государственной наградой. Так, глава государства подписал указ, согласно которому Тымчук посмертно награжден орденом "За мужество" III степени "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

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